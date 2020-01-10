Экипаж Каргинова выиграл шестой этап ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков.

Каргинов преодолел спецучасток между городами Хаиль и Эр-Рияд протяженностью 477 км за 4 часа 56 минут 18 секунд. Вторым к финишу пришел его партнер по команде Антон Шибалов, отставший на 4 минуты 21 секунду.

Экипаж действующего победителя «Дакара» Эдуарда Николаева сошел с дистанции на 33-м км спецучастка в связи с полным отказом работы двигателя, проблемы с мотором начались еще на пятом этапе, на ремонт у экипажа ушло более 10 часов. Николаев смог добраться до финиша пятого этапа только под утро и сразу же отправился на старт следующего спецучастка.