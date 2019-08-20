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Алонсо начал подготовку к «Дакару-2020»

13:18
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Двукратный чемпион мира в «Формуле-1» Фернандо Алонсо начал тесты за рулем раллийной «Тойоты» для подготовки к «Дакару-2020». Испанец будет работать несколько дней на юге Африки в пустыне. Ранее он с «Тойотой» выиграл престижную гонку «24 часа Ле Мана».

— Я очень рад продолжить приключения с «Тойотой», — цитирует GPToday Алонсо. — Мы многого добились вместе с тех пор, как я впервые сел за руль этой машины в ноябре 2017 года. Понимал, что раллийные гонки — это совсем другое. Но мне понравилось. С нетерпением жду тренировок и работы с командой. Это хорошая возможность принять новый вызов.

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