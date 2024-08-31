Новичок «Мерседеса» разбил машину в первые 10 минут свой карьеры

Этап чемпионата «Формулы-1» в Монце ознаменовался дебютом итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли.

Еще до начала уик-энда в «Храме скорости» было объявлено, что это юное дарование, коим его считает босс «Мерседеса», заменит Джорджа Рассела по ходу первой пятничной тренировки.

Выдающиеся способности и зрелость

Для участия в гонках «Формулы-1» абсолютно каждому гонщику необходимо получить суперлицензию. Одним из основных критериев ее получения является совершеннолетие спортсмена. Антонелли 18 исполнилось лишь 6 дней назад, но разговоры о его выступлении в королевской серии начались еще задолго до этого события.

В межсезонье стало известно, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон завершает свою карьеру в «Серебряных стрелах» и переходит с сезона 2025 года в «Феррари». Этот трансфер заставил Тото Вольфа искать замену опытному гонщику. Изначально вариантов было несколько: босс «Мерседеса» старался получить в свое распоряжение действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена и покинувшего «Феррари» Карлоса Сайнса. Но, если у первого действующий контракт с «Ред Буллом», то Сайнс долго держал трансферный рынок в напряжении. Загвоздка с немецкой командой заключалась лишь в сроке контракта: подписывать Карлоса на долгий срок никто не хотел.

Брать сразу «зеленого» Антонелли Вольф в свою команду тоже не горел желанием. По мнению Тото, Кими не помешало бы получить гоночный опыт еще до начала своих выступлений за «Мерседес» в следующем сезоне. Тогда уже в паддоке ходили разговоры о замене Логана Сарджента по ходу сезона. Проблема заключалась лишь в том, что у итальянца не было суперлицензии из-за юного возраста. Однако и эта проблема оказалась решена.

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила требования для получения суперлицензии пилотов. Теперь гоняться Антонелли можно было и до совершеннолетия. Достаточно соответствовать другим критериям, о которых говорилось в сообщении федерации: «В качестве исключения теперь пилот, который в последнее время последовательно демонстрировал выдающиеся способности в соревнованиях на одноместных формульных автомобилях, может получить суперлицензию в возрасте 17 лет».

Кими Антонелли.

Антитренд для дебютантов

В последние годы сформировалась неприятнейшая тенденция для новичков «Формулы-1». Закрепиться в чемпионате и застолбить за собой место боевого пилота в одной из команд становится все труднее. Многие дебютанты не в состоянии продержаться больше двух-трех сезонов, а кто-то терял свою позицию в чемпионате и по его ходу.

Примеров тому множество. Мик Шумахер провел за американскую команду «Хаас» всего два боевых сезона, перейдя дальше на должность тест-пилота других команд. Сыну одного из самых выдающихся гонщиков Формулы-1 не удалось проявить себя и убедить боссов команд, что он действительно достоин гоняться в чемпионате. В случае «Хааса» ставка в последующие сезоны была сделана на опытных гонщиков, что, собственно, и оправдалось.

Франко Колапинто. Фото AFP

Нынешняя команда «РБ» вообще переплюнула всех. Они высадили своего гонщика по ходу сезона, не дав ему завершить чемпионат. Ника де Вриса тогда еще в команде «Альфа Таури» заметили по ходу сезона 2022 года. Тогда голландский гонщик на гран-при Италии заменял Алекса Албона. На не самой сильной машине «Уильямса» де Врис смог заехать в очки, опередив Николаса Латифи. Но, увы, повторить подобный успех в свой первый полноценный сезон гонщику не удалось. Итог — потеря места боевого гонщика посреди сезона.

Перед стартом этого уик-энда стало известно о еще одной замене. Жертвой на этот раз стал Логан Сарджент, разбивший гоночный болид на этапе «Гран-при» в Зандворте. Считать карьеру американского гонщика полностью провальной нельзя. Все же за полтора сезона он смог отметиться некоторыми достижениями. Проведенное в «Формуле-1» время гонщик заработал лишь одно единственное очко, став первым американцем за последние 30 лет, которому в принципе удалось заехать в очковую зону.

Кими Антонелли.

Андреа Кими Антонелли мог бы стать боевым пилотом уже по ходу этого сезона. Но, как бы Тото Вольф не «окучивал» босса команды «Уильямс», посадить итальянца на место Сарджента не удалось. Собственно говоря, может оно и к лучшему: еще больше разбитых болидов этой команде явно не нужно.

С другой стороны, за последние годы королевская серия получила немало талантливых дебютантов. В этот список гонщиков, безусловно, можно и даже нужно внести Макса Ферстаппена, Ландо Норриса, Шарля Леклера и Оскара Пиастри, которые имеют в своей копилке личные победы, Макс — даже титулы. Но многим новичкам отметиться подобными достижениями и дорасти до уровня топ-команд все же не удалось.

Кими Антонелли.

А точно не рановато?

На будущий сезона 2025 года Антонелли с высокой вероятностью станет боевым пилотом «Мерседеса». Говорить о таланте этого гонщика, конечно, можно, но даже его результаты в «Формуле-2» являются посредственными. А разбитая машина в первые же 10 минут свободных заездов в Монце — лишнее тому подтверждение. У Кими еще будет возможность продемонстрировать свой талант. По ходу сезона он снова выступит в первой сессии свободных заездов, заменив уже Льюиса Хэмилтона.

Еще одним сомнительным новичком сейчас кажется Оливер Берман, подписавший контракт с «Хаасом». В самой «Формуле-1» британец выглядел успешно: в первой же гонке, заменив Карлоса Сайнса, занял седьмое место. Однако его неуверенные выступления в «Формуле-2» скорее говорят лишь о том, что он может повторить судьбу Ника де Вриса. Удастся ли Берману справиться с таким серьезным давлением и показывать достойные результаты в «Ф-1» дальше?

Следующий сезон станет испытанием сразу для нескольких новичков королевской серии. Возможно, мы увидим зарождение новой легенды самой престижной серии гонок, а возможно и серьезное падение восходящих звезд автоспорта. Но проявить себя в полной мере шанс будет сразу у нескольких дебютантов.