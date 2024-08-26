Ферстаппена вывели из себя борцы с допингом. Суперзвезде «Формулы-1» не дали выспаться на домашнем «Гран-при»

Гоночный уик-энд в Зандворте не заладился у трехкратного чемпиона мира с самого начала и завершился поражением от Ландо Норриса.

В карьере трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Макса Ферстаппена продолжается черная (относительно, конечно) полоса. Лидер «Ред Булл» увеличил безвыигрышную серию до пяти гонок. Он проиграл домашний «Гран-при Нидерландов», финишировав на трассе в Зандворте только вторым вслед за британцем Ландо Норрисом из «Макларена», в результате чего его преимущество в личном зачете сократилось до 70 очков, а «Ред Булл» в Кубке конструкторов — и вовсе лишь до 30 баллов. Мало того, Макса еще и привели в бешенство допинг-офицеры ВАДА, разбудившие его в пятницу перед свободными заездами в семь часов утра.

Макса вывели из себя

О крайнем недовольстве Ферстаппена визитом в Зандворте борцов с допингом изданию De Telegraaf рассказал влиятельный советник «Ред Булл» и ментор пилота Хельмут Марко. Дело в том, что звезды «Формулы-1», так же как и другие спортсмены, проходят регулярное тестирование на допинг. А это означает, что проверить их могут практически в любое время. Но чаще всего допинг-офицеры стараются приходить для взятия проб рано утром.

Так они поступили в случае визита к Ферстаппену, которого, впрочем, с его любовью к онлайн-гонкам в том числе и в ночное время никак не назовешь жаворонком. Макс не любит вставать с утра пораньше, поэтому визит допинг-офицеров за несколько часов до пятничных свободных заездов вызвал у звездного пилота раздражение. Хотя сам доктор Марко и не стал раздувать эту историю, признав, что такова обычная практика борцов с допингом, да и речь к тому же шла не о воскресном утре с «Гран-при», а всего лишь о дне свободных заездов.

Но, похоже, Ферстаппен действительно возмутился очень сильно. Во время прямой трансляции для своих поклонников он рассказал все в подробностях, не скрывая негативных эмоций. «О, кстати, у меня было прекрасное утро сегодня! Итак, я лежу в постели, и вдруг раздается звонок в дверь. И я такой: «Какого черта? Кто, черт возьми, звонит в дверь в автодоме? Что вообще происходит?» Смотрю на свой телефон, время — семь часов утра. Подошел к двери, открыл ее, а там — да, допинг-контроль. В семь утра! Отличное начало выходных. А потом мне потребовался еще целый час, чтобы сходить в туалет!»

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Под угрозой не только Кубок конструкторов, но и четвертый титул

Понять раздражение Макса можно, особенно с учетом текущей ситуации в «Формуле-1». В начале сезона казалось, что, несмотря на все внутренние разборки и скандалы внутри «Ред Булл», Ферстаппен и его команда легко и непринужденно вновь возьмут чемпионат и Кубок конструкторов. Но после семи побед в первых 10 «Гран-при» Макс выдал серию уже из почти двух месяцев и пяти гонок без побед. Дело в том, что по скорости болиды «Ред Булл» перестали быть быстрейшими, на разных трассах теперь их превосходят то «Макларен», то «Мерседес», а порой и обе конюшни, вместе взятые. Что позволило с конца июня одержать две победы британцу Льюису Хэмилтону и по одной его напарнику по «Мерседесу» британцу Джорджу Расселу, Норрису и австралийцу Оскару Пиастри на «Макларене».

И если «Мерседес» очень много очков потерял в начале сезона, то «Макларен» оказался не так и далеко. Особенно с учетом его темпа, как до летнего перерыва, так и после него в Зандворте. Даже притом, что команда, ориентируясь на внутренние договоренности, отняла у Норриса победу в Венгрии, заставив пропустить Пиастри, Ландо выглядит все более опасным конкурентом для Ферстаппена в борьбе за чемпионат.

И «Гран-при Нидерландов» это наглядно подтвердил. Норрис взял поул-позишн, затем, как это с ним уже случалось в нынешнем сезоне, провалил старт, пропустив Ферстаппена. Но не запаниковал, а через какое-то время спокойно обошел Макса и умчался от него к финишу на двадцать с лишним секунд. Да еще и на жесткой старой резине установил в самом конце лучший круг. В общем, одержал свою вторую победу в «Гран-при» в доминирующем стиле. Как делали сам Ферстаппен, а до него Хэмилтон.

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис. Фото Reuters

«Как говорил Макс перед летним перерывом, команде необходимо упорно трудиться и добиться прогресса, ведь этот чемпионат под угрозой», — заявил после финиша Марко Autosport. Дав понять, что говорит не только о Кубке конструкторов, но и о зачете пилотов. Да, 70 очков могут показаться пропастью, однако если у Норриса на данный момент действительно лучшая техника (да еще и проблем с износом шин и управляемостью меньше), то за девять оставшихся «Гран-при» (плюс еще три спринта) подобное отставание вполне отыгрывается. Хотя сам Ландо старается сбросить с себя излишнее давление, заявляя, что «думать о борьбе за титул прямо сейчас довольно глупо». Но ведь наверняка думает. Как и Ферстаппен о том, что может упустить в 2024-м возможность стать четырехкратным чемпионом мира.

«Формула-1». Чемпионат мира

15-й этап. «Гран-при Нидерландов»

1. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 22,896

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 25,439

4. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 27,337

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 32,137

6. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 39,542

7. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 44,617

8. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 49,599

9. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 круг

10. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1 круг

11. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1 круг

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB) — 1 круг

13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

14. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

15. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

16. Логан Сарджент (США, Williams) — 1 круг

17. Юки Цунода (Япония, RB) — 1 круг

18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

19. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 2 круга

20. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 2 круга



Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 295. 2. Ландо Норрис — 225. 3. Шарль Леклер — 192. 4. Оскар Пиастри — 179. 5. Карлос Сайнс — 172. 6. Льюис Хэмилтон — 154. 7. Серхио Перес — 139. 8. Джордж Расселл — 122. 9. Фернандо Алонсо — 50. 10. Ленс Стролл — 24. 11. Нико Хюлькенберг — 22. 12. Юки Цунода — 22. 13. Даниэл Риккьярдо — 12. 14. Пьер Гасли — 8. 15. Оливер Берман — 6. 16. Кевин Магнуссен — 5. 17. Эстебан Окон — 5. 18. Александр Албон — 4. 19. Валттери Боттас — 0. 20. Гуаньюй Чжоу — 0. 21. Логан Сарджент — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 434. 2. McLaren — 403. 3. Ferrari — 370. 4. Mercedes — 276. 5. Aston Martin — 74. 6. RB — 34. 7. Haas — 27. 8. Alpine — 13. 9. Williams — 4. 10. Alfa Romeo — 0.