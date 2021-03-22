Мазепин в предстоящем сезоне «Формулы-1» будет представлять Российскую автомобильную федерацию

Российский пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Никита Мазепин в предстоящем сезоне не сможет официально представлять Россию в гонках. Напротив графы «страна» в его профиле значится «Российская автомобильная федерация».

Профиль Никиты Мазепина на сайте «Формулы-1».

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Эти ограничения не распространяются на зрителей, которые имеют право приносить национальные флаги России на этапы любого чемпионата мира.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.