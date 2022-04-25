Перес: «Мне кажется, если пилот своими действиями вызывает красные флаги, его нужно как-то штрафовать»

Перес предложил штрафовать гонщиков за ошибки, если их действия приводят к появлению красных флагов

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес предложил штрафовать гонщиков за ошибки, если их действия приводят к появлению красных флагов и остановке сессии.

«Из-за постоянных остановок красными флагами сессии получаются очень напряженными. Мне кажется, нам стоит как-то пересмотреть правила. Я думаю, что, если пилот допустил ошибку и своими действиями вызывает красные флаги и остановку сессии, его нужно за это как-то штрафовать. Ведь на некоторых трассах, вроде «Гран-при Монако», за счет этого можно даже получить преимущество. Ты можешь ошибиться и в результате оказаться на поуле. Думаю, эти пункты регламента нужно пересмотреть», — приводит слова Переса Planet F1.

На пятничной квалификации на этапе в Имоле в общей сложности было пять остановок красными флагами из-за вылетов некоторых гонщиков.

«Гран-при Эмилии-Романьи» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал его напарник Серхио Перес. Замкнул тройку Ландо Норрис из «Макларен».