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Сегодня, 10:18

В FIA изменили формирование стартовых решеток «Формулы-1» в случае штрафов

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Всемирный совет FIA по автоспорту внес изменения в спортивный регламент «Формулы-1», который касается распределения мест на стартовой решетке. Об этом сообщает Autosport.

Согласно новым правилам, пилотам, которые получат штраф в 15 или менее позиций, получат временное место на стартовой решетке, после чего гонщики, не получившие штраф, будут распределены на свободные позиции в соответствии с результатами квалификации. Отмечается, что, в случае когда два пилота получают одну и ту же временную позицию, их порядок определяется в соответствии с классификацией, причем самый медленный гонщик сохраняет свое временное место на стартовой решетке, а другие гонщики получают временные позиции на стартовой решетке непосредственно перед ним. После распределения позиций на стартовой решетке среди неоштрафованных классифицированных гонщиков оштрафованные гонщики с временной позицией на стартовой решетке будут перемещены вверх, чтобы заполнить любую незанятую позицию на стартовой решетке.

Пилоты, получившие штраф с потерей более 15 позиций, будут стартовать позади любого другого классифицированного гонщика. Их относительное положение определяется в соответствии с результатами квалификации.

Гонщики, которые не сумели показать время в квалификации, но допущенные к старту, начнут гонку позади всех классированных пилотов.

Отмечается, что изменения вступят с силу с «Гран-при США» 2022 года, который пройдет на трассе COTA с 21 по 23 октября.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/fia-clears-up-f1-grid-penalty-rules-in-wake-of-recent-monza-chaos/10386568/
Формула-1
FIA
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