Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:54

В «Альпин» уволили директора по юридическим вопросам после истории с Пиастри

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Команда «Формулы-1» «Альпин» уволила директора по юридическим вопросам Бенедикта Мерсера, который был тесно связан с потерей Оскара Пиастри в качестве пилота на 2023 год, сообщает Racingnews365.

По информации источника, Мерсер не смог составить контракт, который позволил бы привязать Пиастри к «Альпин». Отмечается, что Мерсер и другие юристы французского коллектива сильно затянули с контрактами — сначала резервного пилота на 2023 год, а потом и с долгосрочным.

В результате этих задержек Пиастри и его агент Марк Уэббер решили, что могут не торопиться с подписанием долгосрочного соглашения.

2 августа «Альпин» объявила о подписании контракта с 21-летним австралийцем, однако пилот опроверг эту информацию, заявив, что заявление было сделано без его ведома. 2 сентября комиссия ФИА по контрактам признала соглашение Пиастри с McLaren законным.

Пиастри является чемпионом «Формулы-3» и «Формулы-2». В сезоне-2022 он является резервным пилотом «Альпин», со следующего года он заменит Даниэля Риккьярдо и станет боевым гонщиком «Макларен».

Источник: https://racingnews365.com/heads-role-at-alpine-after-piastri-fiasco
Формула-1
Альпин
Макларен
0
Читайте также
В финском биатлоне зажигают 37-летняя белоруска и 33-летняя россиянка. Как такое возможно?
«Это вмешательство политики в спорт». Президенту Паралимпийского комитета России отказали в визе в Германии
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
Захарова заявила о попытке совершения провокации против Лаврова в Камбодже
Байден проинформировал НАТО и G7 о взрыве украинской ракеты ПВО в Польше
Супруг сообщил об исчезновении замгубернатора Херсонской области Губаревой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен год назад считал, что не выиграет титул в Абу-Даби
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости