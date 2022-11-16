В «Альпин» уволили директора по юридическим вопросам после истории с Пиастри

Команда «Формулы-1» «Альпин» уволила директора по юридическим вопросам Бенедикта Мерсера, который был тесно связан с потерей Оскара Пиастри в качестве пилота на 2023 год, сообщает Racingnews365.

По информации источника, Мерсер не смог составить контракт, который позволил бы привязать Пиастри к «Альпин». Отмечается, что Мерсер и другие юристы французского коллектива сильно затянули с контрактами — сначала резервного пилота на 2023 год, а потом и с долгосрочным.

В результате этих задержек Пиастри и его агент Марк Уэббер решили, что могут не торопиться с подписанием долгосрочного соглашения.

2 августа «Альпин» объявила о подписании контракта с 21-летним австралийцем, однако пилот опроверг эту информацию, заявив, что заявление было сделано без его ведома. 2 сентября комиссия ФИА по контрактам признала соглашение Пиастри с McLaren законным.

Пиастри является чемпионом «Формулы-3» и «Формулы-2». В сезоне-2022 он является резервным пилотом «Альпин», со следующего года он заменит Даниэля Риккьярдо и станет боевым гонщиком «Макларен».