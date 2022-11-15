Ферстаппен год назад считал, что не выиграет титул в Абу-Даби

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не верил в собственную победу и чемпионский титул на финише прошлого сезона.

«Да, на самом деле во время гонки в Абу-Даби я подумал, что уже не смогу выиграть титул. Однако продолжал бороться до конца. И даже если бы я в итоге так и не выиграл, то это все равно был потрясающий сезон. Было очень эмоционально. Сейчас многое всплывает в памяти. Я не самый эмоциональный человек, но тогда у меня дрожали колени», — приводит слова Ферстаппена Crash.

На «Гран-при Абу Даби» 2021 года Ферстаппен и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон приехали с равным количеством очков — по 369,5. В заключительной части гонки гонщик «Уильямса» Николос Латифи попал в аварию, чем вызвал появление автомобиля безопасности. За счет этого 25-летний нидерландец совершил пит-стоп. Пейскар покинул трассу за один круг до финиша. Ферстаппен на более быстро резине сумел обогнать семикратного чемпиона мира в пятом повороте и завоевал свой первый чемпионский титул.