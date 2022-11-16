Шварцман примет участие в первой тренировке «Гран-при Абу-Даби» в составе «Феррари»

Пресс-служба «Феррари» подтвердила, что российский пилот Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, примет участие в первой тренировке «Гран-при Абу-Даби».

«Назад в машину для участия в первой тренировке в этот уикенд. Мы уже не можем дождаться, Роберт», — говорится в сообщении «Феррари» в соцсетях.

Ранее 23-летний Шварцман принял участие в тренировке «Гран-при США», в которой заменил монегаска Шарля Леклера.

«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 18 по 20 ноября и станет заключительным в нынешнем сезоне.

Чемпионом 2022 года стал пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Австрийская команда также завоевала Кубок Конструкторов.