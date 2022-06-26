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Сегодня, 12:01

Уэббер считает, что «Ред Булл» будет доминировать в сезоне-2022 «Формулы-1»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот Марк Уэббер считает, что «Ред Булл» и Макс Ферстаппен будут доминировать в оставшейся части сезона «Формулы-1» 2022 года.

«Ред Булл» будет продолжать доминировать в сезоне. У них есть машина, которая очень хороша на уровне прижимной силы, на всех шинах. Это как теннисист на всех покрытиях или игрок в гольф на всех лунках.

У «Ред Булл» сейчас есть ответ на все, Макс может завершить чемпионскую гонку за три этапа до конца. Мне очень нравится Серхио, но по ходу сезона Ферстаппен просто найдет способ начать набирать больше очков», — приводит слова Уэббера motorsportweek.

После первых девяти «Гран-при» сезона-2022 «Ред Булл» одержал семь побед, а Ферстаппен шесть раз поднимался на высшую ступень подиума.

В настоящее время голландец имеет на своем счету 175 очков и лидирует в личном зачете. На второ месте его напарника по команде Серхио Переса (129), а Шарль Леклерк из «Феррари» занимает третье место (126 очков).

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/06/26/webber-backs-red-bull-to-dominate-2022-championship/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Марк Уэббер
Серхио Перес
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