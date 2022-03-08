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Сегодня, 18:01

Стало известно имя нового исполнительного директора «Альфа Ромео»

Иван Шитик
Корреспондент

Новым исполнительным директором компании «Заубер», которая выступает в «Формуле-1» под брендом «Альфа Ромо», стал Алессандро Алуни Брави, сообщает Motorsport.

В новой должности Брави возьмет на себя обязанности Паскаля Пиччи, который со скандалом ушел из компании в конце прошлого года. При этом Пиччи был полноценным гендиректором группы «Заубер» в то время как главой команды «Альфа Ромео» являлся Фредерик Вассер.

Считается, что именно конфликт с Вассером, которого поддержали акционеры, и привел к уходу Пиччи. Теперь именно Вассер формально является гендиректором всей группы «Заубер», а Брави будет напрямую ему подчиняться.

Альфа Ромео
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