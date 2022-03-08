«Мерседес» показал новый дизайн машины безопасности и медицинского автомобиля в «Формуле-1»

Компания «Мерседес» показала новый дизайн машины безопасности и медицинского автомобиля в «Формуле-1».

Медицинский автомобиль — Mercedes AMG GT 63 S 4MATIC+ — олностью красного цвета.

Машина безопасности — Mercedes AMG GT Black Series — также красного цвета с черной крышей и двумя черными вставками на капоте.

Машина безопасности и медицинский автомобиль от «Мерседеса» будут использоваться на 10 этапах сезона-2022, в том числе на первых двух (в Бахрейне и Саудовской Аравии). На оставшихся 12 этапах машину безопасности и медицинский автомобиль предоставит «Астон Мартин». Первый этап сезона с сэйфти-каром и медицинской машиной от «Астон Мартина» пройдет в Австралии.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.