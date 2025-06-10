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Стал известен календарь «Формулы-1» на сезон-2026

Алина Савинова
Макс Ферстаппен.
Фото AFP

ФИА и «Формула-1» опубликовали на своих сайтах календарь чемпионата на 2026 год.

Сезон стартует с «Гран-при Австралии», который пройдет с 6 по 8 марта, и финиширует «Гран-при Абу-Даби» (4-6 декабря). Календарь, как и в предыдущие три года, включает 24 гонки. В сезоне-2026 появится новая трасса в Мадриде, где состоится «Гран-при Испании». «Гран-при Эмилии-Романьи» исключен из календаря.

Календарь «Формулы-1» на сезон-2026.
Фото Сайт «Формулы-1»

В 2026 году к чемпионату «Формулы-1» присоединятся три новые команды: «Кадиллак», «Ауди» и «Форд». Кроме того, вступят в силу новые правила для следующего поколения болидов, которые будут полностью использовать экологически чистые виды топлива.

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Формула-1
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