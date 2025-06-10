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10 июня 2025, 18:51

В Имоле недовольны, что остались без гонки «Формулы-1» в сезоне-2026

Мэр города Имолы Марко Паньери прокомментировал невключение «Гран-при Эмилии-Романьи» в календарь «Формулы-1» на 2026 год.

«Это новость, о которой мы знали и которая по понятным причинам порождает вопросы, разочарование и чувство горечи, ведь в последние годы наш регион доказал, что способен принимать экстраординарные события с рекордным количеством участников. «Гран-при» в Имоле был одним из самых любимых среди болельщиков и пилотов. Однако мы хотим внести ясность: эта новость не означает конца истории... Именно поэтому мы обратились к правительству с просьбой провести институциональное совещание, чтобы определить условия, методы поддержки и сотрудничества для возвращения «Гран-при» в Имолу», — говорится в заявлении Паньери в социальных сетях.

Календарь 2026 года включает в себя 24 гонки. В сезоне-2026 появится новая трасса в Мадриде, где состоится «Гран-при Испании», а «Гран-при Эмилии-Романьи» исключен из календаря.

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