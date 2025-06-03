Лэнс Стролл перенес операцию после пропуска «Гран-при Испании»

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл перенес операцию, сообщает издание Mirror.

Ранее 26-летний канадец из-за проблем с запястьем пропустил «Гран-при Испании». «Астон Мартин» не сумели заменить его в гонке, поскольку ранее он прошел квалификацию.

Также, по информации Gazetta dello Sport, никто в команде не знал, что Стролл испытывает боли в запястье в последние недели. Представители «Астон Мартин» удивлены, что гонщику потребовалась операция.