30 апреля, 12:42

Спонсор Колапинто хочет увидеть его на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Во время прямой трансляции на аргентинском телевидении произошел примечательный эпизод. Орасио Марин, президент нефтяной компании YPF, которая спонсирует пилота «Формулы-1» Франко Колапинто, заявил, что Колапинто должен выступить за «Альпин» на «Гран-при Эмилии-Романьи».

Этап пройдет с 16 по 18 мая в Имоле (Италия). Однако затем Марин уточнил, что это его личное пожелание.

Ранее издание The Race сообщило, что австралиец Джек Дуэн останется боевым пилотом «Альпин» до середины сезона, несмотря на слухи о его замене на Колапинто.

