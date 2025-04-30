Формула-1
30 апреля, 13:37

Феттель о возможном возвращении в «Формулу-1»: «Дети сказали — хватит гонять»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-пилот «Формулы-1» Себастьян Феттель заявил, что не намерен возвращаться в большой спорт.

«Мои дети четко дали понять: хватит гонять. Им нравится, когда я рядом, и, конечно, я этому только рад», — признался Феттель Racingnews365.

Он добавил, что уже адаптировался к жизни вне «Ф-1» и ценит семейный уют: «Я нашел свой ритм вне трасс, и сейчас для меня важно сохранять гармонию в семье. Так что да, привыкаю к новой жизни».

Кроме того, Феттеля спросили о словах Гельмута Марко, который назвал его идеальным преемником на своей должности в «Ред Булл». Немец ответил уклончиво: «О, это серьезные вопросы, на которые нельзя отвечать сходу».

Феттель выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 год, став в этот период четырехкратным чемпионом мира.

Источник: RacingNews365
