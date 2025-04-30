Формула-1
30 апреля, 11:46

Норрис: «Можно стать чемпионом, оставаясь собой»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Макларен» Ландо Норрис уверен, что может завоевать титул чемпиона «Формулы-1», не жертвуя своими принципами.

«Многие считают, что чемпионом может стать только агрессивный, безжалостный гонщик. Но я верю, что можно добиться успеха, оставаясь хорошим человеком. Возможно, во мне нет того «инстинкта убийцы», о котором все говорят. Но я убежден, что титул можно завоевать и без него. Я буду бороться, рисковать, делать все для победы, но не ценой своей личности.

Я хочу наслаждаться жизнью вне трасс. Да, я сделаю все возможное для чемпионства, но не стану, как некоторые, жертвовать ради этого всем. Главное — не давить на себя и не позволять давить другим», — рассказал Норрис motorsportweek.

После пяти гонок Норрис занимает вторую строчку в чемпионате с 89 очками, уступая своему партнеру по команде Оскару Пиастри, у которого 99 баллов.

  • Иванова Кира

    Слова Норриса это только слова)) Не верю...Раздувает себе имидж, не пьёт он вино, тренируется, вежливый нанглийский джентльмен, да по его роже и поведению видно, что он та ещё гнида)) Желаю Пиастри победы в этом дуэте! Принципы значит у Ладны, ну-ну))

    01.05.2025

  • Иванова Кира

    Перед глазами сразу кадры из "Операции Ы и приключений Шурика")) Шурик и ещё один мужчина стоят под дождём в очереди на автобусной остановке, куча людей, они всех пропускают, мужик помогает Шурику детям и женщинам подняться, а им самим места не хватает, тоже и на следующий автобус, мужик( кстати артист Геллер, мастер эпизода , в "Кавказской пленнице" шашлычника играл, еврею сыграть кавказца или грека, самое то). Когда подъехал третий автобус, злой на Шурика мужик отталкивает его, залезает в автобус, двери закрываются и добрый Шурик остаётся под дождём)) Мораль той басни такова, пропуская всех, останешься последним))

    01.05.2025

  • Колобок Колобков

    Нет. Не возможно.

    30.04.2025

