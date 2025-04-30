Норрис: «Можно стать чемпионом, оставаясь собой»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис уверен, что может завоевать титул чемпиона «Формулы-1», не жертвуя своими принципами.

«Многие считают, что чемпионом может стать только агрессивный, безжалостный гонщик. Но я верю, что можно добиться успеха, оставаясь хорошим человеком. Возможно, во мне нет того «инстинкта убийцы», о котором все говорят. Но я убежден, что титул можно завоевать и без него. Я буду бороться, рисковать, делать все для победы, но не ценой своей личности.

Я хочу наслаждаться жизнью вне трасс. Да, я сделаю все возможное для чемпионства, но не стану, как некоторые, жертвовать ради этого всем. Главное — не давить на себя и не позволять давить другим», — рассказал Норрис motorsportweek.

После пяти гонок Норрис занимает вторую строчку в чемпионате с 89 очками, уступая своему партнеру по команде Оскару Пиастри, у которого 99 баллов.