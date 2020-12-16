Шварцман заявил, что управлять «Феррари» проще, чем болидом «Формулы-2»

Российский гонщик Роберт Шварцман поделился впечатлениями от тестов «Формулы-1» в Абу-Даби. Шварцман провел утреннюю и вечернюю сессии за рулем «Феррари» и показал 11-е время.

«Было очень здорово, шикарно! Моя мечта сбылась. В детстве я мечтал оказаться за рулем «Феррари», и вот наступил этот день. Это только начало, я чувствую, что нужно еще много работать, но я счастлив, что сделал следующий важный шаг для своего будущего.



После тестов немного болит шея из-за жесткого торможения, но в целом я чувствую себя отлично. Управлять болидом «Феррари» проще, чем машинами «Формулы-2», так что проблем не возникло», — приводит пресс-служба «Феррари» слова Шварцмана.

Сезон-2021 Шварцман проведет в команде «Формулы-2» «Према», в составе которой занял четвертое место в личном зачете по итогам сезона-2020.