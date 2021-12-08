«Мерседес» расторг контракт со спонсором после громкого скандала

«Мерседес» пришлось отказаться от сотрудничества с компанией Kingspan, сообщает пресс-служба команды.

The Mercedes-AMG Petronas F1 Team and Kingspan today announced that they have mutually agreed to end their partnership with immediate effect. pic.twitter.com/NiQjvX5BIh — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 8, 2021

В преддверии «Гран-при Саудовской Аравии» «Мерседес» объявил о спонсорском контракте с производителем строительных материалов Kingspan. Однако это вызвало скандал в Великобритании: считается, что именно продукция Kingspan стала одной из причин трагедии 2017 года, когда пожар в здании «Гринфелл Тауэр» в Лондоне привел к гибели 72 человек.

Инициативная группа из тех, кто выжил в том пожаре, а также родственников жертв, написала письмо в адрес главы «Мерседес» Тото Вольфа с требованием расторгнуть контракт. Британский министр Майкл Гоу также попросил пересмотреть заключенную сделку, предупредив, что из-за этого в стране даже могут быть изменены правила спонсорства.