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«Мерседес» расторг контракт со спонсором после громкого скандала

14:47
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«Мерседес» пришлось отказаться от сотрудничества с компанией Kingspan, сообщает пресс-служба команды.

В преддверии «Гран-при Саудовской Аравии» «Мерседес» объявил о спонсорском контракте с производителем строительных материалов Kingspan. Однако это вызвало скандал в Великобритании: считается, что именно продукция Kingspan стала одной из причин трагедии 2017 года, когда пожар в здании «Гринфелл Тауэр» в Лондоне привел к гибели 72 человек.

Инициативная группа из тех, кто выжил в том пожаре, а также родственников жертв, написала письмо в адрес главы «Мерседес» Тото Вольфа с требованием расторгнуть контракт. Британский министр Майкл Гоу также попросил пересмотреть заключенную сделку, предупредив, что из-за этого в стране даже могут быть изменены правила спонсорства.

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Иван Шитик все материалы автора
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