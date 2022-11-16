Шумахер заявил, что наслаждался каждой секундой в «Формуле-1»

Пилот «Хаас» Мик Шумахер поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне «Формулы-1».

«Выводы от выступления в этом сезоне? Не прекращать верить в себя и доказывать, что другие ошибаются. Формула-1 — это моя жизнь, я люблю каждый ее момент. И уроки, и непростые времена — все это часть ее. Вопрос лишь в том, как к этому относишься и как справляешься. После этого и понимаешь, создан ли ты для этого вида спорта или нет», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хаас» в соцсетях.

Он также обратился к команде и болельщикам.

«Это была адская поездка, я наслаждался каждой секундой. Было здорово работать с таким количеством замечательных людей. Знаю, что некоторые покинули коллектив, и я очень благодарен им за те возможности, которые они мне дали. Что касается фанатов, то они очень поддерживали нас в течение всего года, и в этом смысле это было настоящее удовольствие», — добавил Шумахер.

После 20 этапов 23-летний немец занимает 16-ю строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков.

У Шумахера до сих пор нет команды на сезон-2023. По сообщениям СМИ, «Хаас» расстанется с немецким пилотом и подпишет его соотечественника Нико Хюлькенберга.