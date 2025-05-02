Формула-1
2 мая, 09:00

Сайнс заявил, что не удивлен трудностям Хэмилтона в «Феррари»

Алина Савинова

Пилот «Уильямс» Карлос Сайнс поделился мыслями о проблемах, с которыми Льюис Хэмилтон столкнулся с «Феррари».

Семикратный чемпион мира присоединился к «Скудерии» с сезона-2025 после ухода из «Мерседес». В «Феррари» он стал напарником Шарля Леклера, сменив перешедшего в «Уильямс» Сайнса.

«Нет, я совсем не удивлен трудностям Хэмилтона. Лично я ожидал, что и он столкнется с трудностями в «Феррари», и я столкнусь с ними в «Уильямс». Потому что в «Формуле-1» в этом нет никакого секрета. Когда ты противостоишь таким напарникам, как у нас, — Алексу Албону и Шарлю Леклеру, которые знают свои команды вдоль и поперек и которые выжимают из своих болидов максимум, ты понимаешь, что тебе будет непросто. Поэтому максимум, что ты можешь, это либо выступать чуть-чуть лучше, либо на том же уровне. Ты не можешь прийти в команду и сразу оказаться на 0,2-0,3 секунды быстрее такого напарника, это невозможно», — заявил Сайнс.

После пяти этапов чемпионата «Формулы-1» нынешнего сезона 40-летний Хэмилтон занимает седьмое место в личном зачете пилотов с 31 баллом. Он не поднимался выше пятой позиции в основных гонках. 30-летний Сайнс набрал 5 очков и располагается на 15-й строчке в общем зачете.

Следующий этап сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

Источник: motorsportweek
