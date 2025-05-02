Леклер: «Я уже многому научился у Хэмилтона. Здорово, что он в команде и бросает вызов определенным вещам»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер уверен, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон преодолеет трудности, с которыми столкнулся после перехода в «Скудерию».

«Полагаю, когда переходишь в другую команду, всегда тяжело привыкать к новым системам, к новым подходам, к новой машине. Честно признаться, я полностью сосредоточен на себе и на том, чтобы извлечь максимум из себя, из болида. Уверен, Льюис разберется. Он одержал прекрасную победу [в спринте] в Китае», — приводит Crash.Net слова Леклера.

Также монегаск оценил вклад Хэмилтона в итальянскую команду.

«Я уже многому научился у Льюиса. Здорово, что он в команде и бросает вызов вещам, которые мы делали на протяжении многих и многих лет. Опять же, это свежий взгляд на наши подходы. Так что в этом смысле мы многому у него научились», — добавил он.

После пяти этапов чемпионата «Формулы-1» нынешнего сезона 27-летний Леклер с 47 очками располагается на пятом месте в личном зачете пилотов. У 40-летнего Хэмилтона седьмая позиция, он набрал 31 балл. В Кубке конструкторов «Феррари» идет четвертой.

Следующий этап сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.