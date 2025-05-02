Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

2 мая, 10:59

Леклер: «Я уже многому научился у Хэмилтона. Здорово, что он в команде и бросает вызов определенным вещам»

Алина Савинова

Пилот «Феррари» Шарль Леклер уверен, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон преодолеет трудности, с которыми столкнулся после перехода в «Скудерию».

«Полагаю, когда переходишь в другую команду, всегда тяжело привыкать к новым системам, к новым подходам, к новой машине. Честно признаться, я полностью сосредоточен на себе и на том, чтобы извлечь максимум из себя, из болида. Уверен, Льюис разберется. Он одержал прекрасную победу [в спринте] в Китае», — приводит Crash.Net слова Леклера.

Также монегаск оценил вклад Хэмилтона в итальянскую команду.

«Я уже многому научился у Льюиса. Здорово, что он в команде и бросает вызов вещам, которые мы делали на протяжении многих и многих лет. Опять же, это свежий взгляд на наши подходы. Так что в этом смысле мы многому у него научились», — добавил он.

После пяти этапов чемпионата «Формулы-1» нынешнего сезона 27-летний Леклер с 47 очками располагается на пятом месте в личном зачете пилотов. У 40-летнего Хэмилтона седьмая позиция, он набрал 31 балл. В Кубке конструкторов «Феррари» идет четвертой.

Следующий этап сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

Источник: Crash.Net
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
Читайте также
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Самое главное - научись вставать на одно колено перед неграми, этому он с большой охотой тебя обучит.

    02.05.2025

    • Сайнс заявил, что не удивлен трудностям Хэмилтона в «Феррари»

    Норрис объяснил, почему не обеспокоен прогрессом Пиастри

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости