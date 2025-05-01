Формула-1
1 мая, 15:00

Австралийский чемпион «Ф-1»: «Пиастри легко лишит Норриса душевного равновесия»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Чемпион «Формулы-1» 1980 года Алан Джонс высказался о борьбе за титул в сезоне 2025 года «Королевских гонок».

«Оскар обладает мудростью не по годам. Он очень зрелый и спокойный, его сложно вывести из себя. В отличие от своего товарища по команде, который, как мне кажется, склонен к противоположному поведению.

Норриса, по моему мнению, легко лишить душевного равновесия, и, думаю, Оскар сможет этим воспользоваться. У него достаточно ума и сил для этого», — цитирует Джонса Racingnews365.

После пяти гонок Оскар Пиастри из «Макларен», у которого 99 баллов, лидирует в чемпионате.

