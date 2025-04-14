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14 апреля, 09:37

Сайнс: «Столкновение с Цунодой лишило меня шансов на гонку»

Камила Абдурахманова
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Гонщик «Уильямс» Карлос Сайнс выразил разочарование после инцидента с пилотом «Ред Булл» Юки Цунодой на «Гран-при Бахрейна».

«Он допустил ошибку в борьбе со мной, и это разрушило мои шансы. Хотя, если смотреть запись с бортовой камеры, можно назвать это гоночным инцидентом. Но даже его небольшая потеря контроля стоила мне всего», — заявил Сайнс в интервью PlanetF1.

После столкновения Сайнс не смог продолжить гонку, тогда как Цунода финишировал девятым. Победу в Бахрейне одержал Оскар Пиастри из «Макларен».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.

Формула-1
Ред Булл
Уильямс
Карлос Сайнс
Юки Цунода
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