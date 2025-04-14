Хорнер — о борьбе за титул: «24 гонки в сезоне, а отставание — всего 8 очков»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не согласен с заявлением Макса Ферстаппена о выходе из чемпионской гонки после неудачного «Гран-при Бахрейна», где нидерландец финишировал лишь шестым.

«Сезон только начался — впереди 24 гонки, а отставание составляет всего 8 очков. Каждое очко будет решающим — Макс борется за каждый балл, даже с неидеальной машиной. С таким балансом болида все дается сложнее. Мы знаем, где нужно срочно улучшаться», — рассказал Хорнер RacingNews365.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.