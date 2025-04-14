Вассер: «Хэмилтон разочарован квалификацией, но ярко реабилитировался в гонке»

Глава «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал выступление Льюиса Хэмилтона на «Гран-при Бахрейна», признав его досаду после квалификации, но высоко оценив его гонку.

«Я понимаю расстройство Льюиса — в тренировках и первых двух сегментах квалификации он был всего на 0,1 секунды позади Леклера. Но в Q3 его первый быстрый круг аннулировали, а на втором он ошибся, что и решило его стартовую позицию. Однако в гонке он показал отличное возвращение — по темпу он был близок к лидерам и уверенно боролся в плотной группе. При нынешней конкуренции даже 0,2-0,3 секунды в квалификации могут отбросить тебя на несколько позиций, но в воскресенье Хэмилтон доказал свой уровень», — отметил Вассер Sky Sports.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.