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Сегодня, 09:15

Сайнс сядет за руль болида «Уильямс» на постсезонных тестах в Абу-Даби

Камила Абдурахманова
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Испанский автогонщик Карлос Сайнс будет управлять болидом «Уильямс» на тестах, которые пройдут после завершения сезона в Абу-Даби 10 декабря.

Сайнс, который в следующем сезоне уступит место в «Феррари» Льюису Хэмилтону, присоединится к «Уильямс» в качестве напарника Алекса Албона. В пятницу «Уильямс» подтвердили, что Скудерия разрешит Сайнсу начать подготовку в новой команде сразу после завершения текущего сезона.

«Эта возможность на раннем этапе позволяет Карлосу и Уильямсу начать выстраивать отношения перед следующим сезоном. Тестовая сессия на трассе Яс Марина предоставит испанцу ценную возможность начать интеграцию в новую для него командную среду, когда он впервые сядет за руль FW46», — сообщили «Уильямс».

Сайнс покинет «Феррари» после завершения нынешнего чемпионата, с 2025 года он будет выступать за «Уильямс».

Источник: Skysports
Формула-1
Уильямс
Феррари
Карлос Сайнс
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