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Сегодня, 11:40

Хэмилтон заявил, что ничего не утаивает от «Мерседеса»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, который будет выступать за «Феррари», заявил, что продолжит собирать данные для улучшения результатов команды в следующем сезоне.

«Мне это не кажется странным. Вклад, который я сейчас вношу вместе с Джорджем, способствует дальнейшему развитию команды. Это моя работа, за которую мне платят. Я ничего не утаиваю. Это команда, с которой я добиваюсь успеха уже много-много лет, и я хочу, чтобы она и дальше прогрессировала. Я просто так устроен. Такой уж я есть, но, возможно, другие поступили бы иначе», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

39-летний Хэмилтон является семикратным чемпионом мира. Также он первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед.

Британский пилот выступал за «Макларен» с 2007 по 2012 год, а затем перешел в «Мерседес». С сезона-2025 Хэмилтон присоединится к «Феррари».

Источник: Racingnews365
Формула-1
Мерседес
Феррари
Льюис Хэмилтон
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