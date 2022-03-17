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Тото Вольфф: «У болида «Мерседес» большой потенциал, наша задача — раскрыть его»

Руководитель «Мерседес» рассказал о потенциале болида команды на сезон-2022 «Формулы-1»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф поделился мнением о болиде команды на сезон-2022.

«С учетом нового регламента нам еще многое предстоит изучить. Тесты в Барселоне были продуктивными, после них мы значительно обновили машину и привезли ее на тесты в Бахрейн. На этих тестах мы проехали достаточно много кругов, много узнали о машине, надежность оказалась очень хорошей. И все же это были непростые три дня.
Мы попробовали много разных вариантов настроек и добились прогресса в понимании пределов машины, но еще есть возможности для роста. У нашего болида большой потенциал, извлечь из этого потенциала максимум — наша задача на ближайшие дни, недели и месяцы. Трудно сказать, насколько конкурентоспособны мы будем в Бахрейне, но это и делает новую эру «Формулы-1» такой захватывающей. Все начинают с чистого листа, на кону стоит все. Как мы всегда говорим, секундомер не врет, поэтому мы и любим «Формулу-1». Посмотрим, где окажется «Мерседес» в воскресенье», — приводит RacingNews365 слова Вольффа.

Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта. «Мерседес» выигрывал Кубок Конструкторов на протяжении последних 8 лет.

Источник: https://racingnews365.nl/wolff-hoopt-op-verbetering-voor-gp-bahrein-het-was-allemaal-niet-zo-eenvoudig
Формула-1
Мерседес
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