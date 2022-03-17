Хэмилтон рассказал, что Расселл легко адаптировался к коллективу «Мерседес»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что его новый партнер Джордж Расселл легко адаптировался к команде.

«Джордж очень легко влился в коллектив. Все очень напоминает время, когда он работал с нами и наблюдал за тем, что делали мы с Боттасом. Раселл всех знает, поэтому проблем не возникло. Мы работаем вместе, часто обсуждаем настройки, все идет хорошо.

Даже не помню, когда мы начали работать вместе с Джорджем. Я помню, что он в какой-то момент начал появляться на брифингах и практически стал частью команды еще до этого сезона. Расселл — очень талантливый гонщик от природы, очень сосредоточенный. Он ведет себя естественно и старается работать на благо команды. В «Мерседес» все довольны и действуют сообща», — приводит RaceFans слова Хэмилтона.

Расселл дебютирует за «Мерседес» в сезоне-2022, до этого он три года выступал за «Уильямс». Британец занял место Валттери Боттаса, который с этого года будет представлять «Альфа Ромео».

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.