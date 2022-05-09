Перес: «Из-за неполадок в работе сенсора потеряли 7 секунд за 2 круга»

Перес рассказал, что потерял семь секунд за два круга на «Гран-при Майами» из-за неполадок сенсора

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением об итогах «Гран-при Майами».

«Судя по всему, во время гонки возникла проблема с сенсором. Все работало хорошо, но потом, когда у нас возникли неполадки с сенсором, мы потеряли около семи секунд за два круга. А после этого гонка стала просто неудачной», — приводит слова Переса Racefans.net.

Также пилот высказался о том, что не смог обогнать гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.

«Я не мог подобраться достаточно близко к Карлосу даже с помощью DRS. Дефицит скорости на прямых был ощутимым. Я очень старался не отстать от него в поворотах. И мои шины перегревались. Так что как только я увидел возможность, я постарался ей воспользоваться и совершить обгон. Но вне траектории трасса оказалась просто слишком грязной. И я не смог подобраться достаточно близко», — отметил Перес.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Майами». Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его парнтер по команде Карлос Сайнс.

Перес стал четвертым на «Гран-при Майами».