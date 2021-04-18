Райкконен лишен очков на «Гран-при Эмилии-Романьи»
22:58
Гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл и пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен присуждены штрафные секунды по итогам «Гран-при Эмилии-Романьи», информирует сайт «Формулы-1».
Стролл совершил обгон с выездом за белую линию и получил пять секунд.
Райкконен нарушил порядок рестарта и получил 30 секунд.
Таким образом, Стролл с седьмого места переместился на восьмое (Пьер Гасли из «Альфа Таури» стал седьмым). Райкконен, финишировавший девятым, стал 13-м.
Эстебан Окон («Альпин») переместился на девятую строчку, а его партнер по команде Фернандо Алонсо теперь десятый.
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