Райкконен лишен очков на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл и пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен присуждены штрафные секунды по итогам «Гран-при Эмилии-Романьи», информирует сайт «Формулы-1».

Стролл совершил обгон с выездом за белую линию и получил пять секунд.

Райкконен нарушил порядок рестарта и получил 30 секунд.

Таким образом, Стролл с седьмого места переместился на восьмое (Пьер Гасли из «Альфа Таури» стал седьмым). Райкконен, финишировавший девятым, стал 13-м.

Эстебан Окон («Альпин») переместился на девятую строчку, а его партнер по команде Фернандо Алонсо теперь десятый.