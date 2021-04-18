Никита Мазепин: «Было приятно увидеть клетчатый флаг на финише»

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин подвел итоги гонки «Гран-при Эмилии-Романьи».

«В гонке произошло столько всего с самого старта! Пришлось начинать в дождь, что стало неожиданностью, ведь незадолго до гонки светило солнце. Потом были красные флаги и много всего остального. Мы были недостаточно быстры сегодня, чтобы бороться с остальными. С другой стороны, мы получили хороший опыт и доехали до финиша. Было приятно увидеть клетчатый флаг», — приводит «Хаас» слова Мазепина.

Россиянин также прокомментировал инцидент на первом круге: пилот «Уильямс» Николас Латифи выбыл из гонки после контакта с Мазепиным.

«Не думаю, что Николас знал, что я нахожусь позади него. Я пытался оставить ему пространство, но он, похоже, не был в курсе этого. Ему не повезло. Не думаю, что кому-то сегодня было легко, но гонка получилась отличной для болельщиков», — добавил Мазепин.

Российский гонщик занял 17-е место, став последним среди финишировавших.