1 мая, 11:19

Расселл: «Мерседес» сейчас ближе к «Макларен», чем «Макларен» был к «Ред Булл» в 2024-м»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл считает, что конкуренция в «Формуле-1» в этом сезоне стала гораздо острее по сравнению с прошлым годом.

«Мы значительно сократили отставание от «Макларен» — сейчас разрыв меньше, чем у них с «Ред Булл» год назад. Впрочем, в «Ред Булл» тогда происходили определенные процессы... Они теряли темп, а «Макларен», наоборот, прогрессировал.

Однако нельзя не отметить, что конкуренты нашли что-то особенное в работе с шинами. В третьей практике в Бахрейне их преимущество достигало секунды — это невероятно. Думаю, на трассах с высокой деградацией вроде Барселоны, Будапешта, Сингапура или Зандворта они будут вне конкуренции.

Возможно, в Вегасе расклад изменится и у нас появится шанс на победу. Но пока «Макларен» выглядит крайне сильным», — подчеркнул Расселл Racingnews365.

Следующий этап сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

Источник: Rasingnews365
