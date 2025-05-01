Глок озвучил возможные причины ухода Ферстаппена из «Формулы-1»

Экс-пилот «Формулы-1» Тимо Глок допускает, что действующий четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен может покинуть чемпионат в обозримом будущем.

«Ферстаппен не раз давал понять, что его интересы выходят за рамки «Формулы-1». Его привлекают другие дисциплины, например «24 часа Ле-Мана» или иные гоночные серии. Он явно хочет повторить что-то вроде пути Фернандо Алонсо. И если Макс решит, что правила стали слишком надуманными или ограничивающими, он вполне может уйти. Я не исключаю такого сценария.

Возможно, позже он вернется, но, если Макс заговорил об уходе, к его словам стоит отнестись серьезно. Он из тех, кто способен на такой шаг, особенно если давление со стороны руководства усилится, например, если ему будут постоянно закрывать рот перед камерами или сыпать штрафами за высказывания», — приводит мнение Глока издание Speedweek.

В текущем сезоне после пяти этапов Ферстаппен занимает третье место в чемпионате с 87 очками.