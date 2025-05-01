Формула-1
1 мая, 09:54

Херберт: «У Хэмилтона остался последний шанс на восьмой титул в 2026 году»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«В прошлом году «Мерседес» демонстрировал непредсказуемую форму: то побеждал, то не мог бороться даже за подиум. Думаю, это подкосило мотивацию Хэмилтона, и смена команды стала для него необходимостью.

Он все еще адаптируется к новому болиду, хотя я ожидал, что он быстрее найдет общий язык с машиной и начнет опережать Шарля Леклера. Пока этого не случилось. Леклер, когда пришел в «Феррари», сумел перехватить лидерство у Феттеля. Хэмилтон пока не смог этого повторить — Шарль сохраняет доминирующую позицию.

По моему мнению, 2026-й станет для Льюиса последней возможностью взять восьмую корону. Ему уже 40, и его лучшие годы позади. Он по-прежнему силен, но Леклер сейчас быстрее. Так что даже если «Феррари» улучшит машину, Хэмилтону сначала придется превзойти своего напарника», — передает RacingNews365 слова Херберта.

На данный момент Шарль Леклер находится на пятом месте в общем зачете пилотов с 47 очками. Хэмилтон занимает седьмую позицию с 31 очком. Лидером является пилот «Макларен» Оскар Пиастри с 99 очками.

