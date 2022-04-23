Расселл рассказал о проблемах с болидом «Мерседеса»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл рассказал о проблемах с болидом после квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

Расселл и его напарник Льюис Хэмилтон выбыли после второго сегмента.

«У нас постоянно возникают небольшие проблемы с прогревом шин. Похоже, мы больше других прибавляем на втором быстром круге. В Австралии было то же самое, если сравнивать с «Альпин» и «Маклареном».

Они ставят лучшее время в первой попытке. Мы же становимся быстрее к третьему кругу, иногда даже к пятому подряд. Жаль, что так получилось с красными флагами. Мы не там, где хотели бы оказаться», — приводит слова Расселла GPFans.

В субботу, 23 апреля, в 17:30 состоится спринт. Расселл будет стартовать с 11-й позиции. Гонка пройдет в воскресенье, 24 апреля.