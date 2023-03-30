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Сегодня, 16:32

Рассел считает, что в «Формуле-1» достаточно оставить одну тренировку

Виталий Косик
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл поддержал мнение руководителя «Формулы-1» Стефано Доменикали о сокращении количества свободных тренировок.

«У нас нет тестов, и, на мой взгляд, одной сессии достаточно для того, чтобы сделать все необходимое. «Формула-1» — вершина автоспорта, и не хочется, чтобы у нас совсем не было возможности пробовать что-то новое. В этом иногда и красота: у тебя есть 60-минутная сессия, в которой можно экспериментировать. Если же сразу бороться за очки, то вряд ли ты попробуешь что-то новое. Конечно, чем больше тренировок, тем увереннее ты себя чувствуешь в болиде. Но я не считаю правильным, что в «Формуле-1» втрое больше тренировок, чем в младших сериях. Это им нужно дать больше тренировок», — приводит слова Расселла RaceFans.

После двух этапов сезона-2023 Расселл занимает шестое место в личном зачете. В Кубке конструкторов «Мерседес» идет на 3-й строчке (38).

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Стефано Доменикали
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