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Алонсо: «В следующем году попробую забрать у Ферстаппена номер 33»

Виталий Косик
Корреспондент
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо пошутил, что в следующем году заберет номер у Макса Ферстаппена, чтобы наконец одержать свою 33-ю победу в чемпионате.

«Мне стоит спросить, собирается ли Макс оставить единичку в следующем году. Если да, то я заберу номер 33! В социальных сетях творится полное безумие. Три года назад был «Эль План», потом «Миссия», а теперь «33». Надеюсь, мы сможем достичь этого числа побед, а после этого будем бороться за 34-ю», — сказал Фернандо Алонсо на пресс-конференции.

Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас с помощью ребуса обратился к Алонсо. По завершении поединка спортсмен подошел к камере и написал на защитном стекле «33? Скоро».

Формула-1
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
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