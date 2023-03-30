Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:47

Хэмилтон о штрафе Нельсону Пике: «Расизм и гомофобия неприемлемы»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал штраф трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике за расистские оскорбления в его адрес.

Бразильский суд оштрафовал Пике за расистские и гомофобные высказывания в адрес Хэмилтона на 953 тысяч долларов.

«Хотел бы выразить признательность властям Бразилии. Я считаю, потрясающе, что они привлекли человека к ответственности и показали, что не будут с подобным мириться. Расизм и гомофобия неприемлемы, им нет места в нашем обществе. Здорово, что власти Бразилии продемонстрировали свои взгляды. Хотелось бы, чтобы и другие государства по всему миру так поступали. Мы видели, что только что произошло в Уганде и присутствует в других странах Африки и Ближнего Востока, и можем извлечь выводы», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Хэмилтон является почетным гражданином Бразилии.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Нельсон Пике-старший
6
1
Читайте также
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
«Я робот, у меня в голове четыре пластины». Эстонка выступила на чемпионате мира спустя полгода после комы
Двое детей утонули во время прогулки в Санкт-Петербурге
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на луганском направлении
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон: «Нам потребуется остаток года, чтобы потенциально сократить разрыв с «Ред Булл»
Новости
RSS RSS
Все новости