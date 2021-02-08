Хэмилтон подписал новый контракт с «Мерседесом»
14:21
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон подписал новый контракт с «Мерседесом», информирует сайт команды 8 февраля. Соглашение рассчитано на предстоящий сезон.
По итогам сезона-2020 Хэмилтон стал чемпионом «Формулы-1» и по количеству титулов сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером. Кроме того, он опередил немца по количеству побед в «Королевских гонках».
36-летний Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. Британец завоевал шесть чемпионских титулов в составе команды за восемь сезонов. Еще один титул он завоевал в 2008 году, будучи пилотом «Макларена».
February 8, 2021
Дополнительная информация:
https://www.mercedesamgf1.com/en/news/2021/02/mercedes-f1-lewis-hamilton-agree-new-contract-2021/
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