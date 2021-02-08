Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон подписал новый контракт с «Мерседесом», информирует сайт команды 8 февраля. Соглашение рассчитано на предстоящий сезон.

По итогам сезона-2020 Хэмилтон стал чемпионом «Формулы-1» и по количеству титулов сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером. Кроме того, он опередил немца по количеству побед в «Королевских гонках».

36-летний Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. Британец завоевал шесть чемпионских титулов в составе команды за восемь сезонов. Еще один титул он завоевал в 2008 году, будучи пилотом «Макларена».