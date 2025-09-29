Пиастри — о давлении в борьбе за титул чемпиона «Формулы-1»: «Я готов к этому»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри заявил, что психологически готов к борьбе за титул в концовке сезона.

«По мере приближения к окончанию сезона интенсивность борьбы за титул будет только нарастать. И я готов к этому. Я уже оказывался в такой ситуации, выступая в юниорских сериях, и в целом ощущения не изменились», — цитирует Пиастри MotorsportWeek.

По словам австралийца, в такой ситуации важно иметь рядом надежных людей. В частности, он может рассчитывать на помощь своего менеджера Марка Уэббера.

«Еще я могу положиться на помощь Марка Уэббера. Хотя в конечном счете все будет зависеть от того, как я сам буду справляться с ситуацией, как выступать в гонках, справляться с давлением», — добавил гонщик.

Пиастри с 324 очками лидирует в личном зачете пилотов. На втором месте располагается его партнер по команде Ландо Норрис (299 очков). Третьим идет Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (255).