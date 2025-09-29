Формула-1
29 сентября, 17:15

Пиастри — о давлении в борьбе за титул чемпиона «Формулы-1»: «Я готов к этому»

Алина Савинова

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри заявил, что психологически готов к борьбе за титул в концовке сезона.

«По мере приближения к окончанию сезона интенсивность борьбы за титул будет только нарастать. И я готов к этому. Я уже оказывался в такой ситуации, выступая в юниорских сериях, и в целом ощущения не изменились», — цитирует Пиастри MotorsportWeek.

По словам австралийца, в такой ситуации важно иметь рядом надежных людей. В частности, он может рассчитывать на помощь своего менеджера Марка Уэббера.

«Еще я могу положиться на помощь Марка Уэббера. Хотя в конечном счете все будет зависеть от того, как я сам буду справляться с ситуацией, как выступать в гонках, справляться с давлением», — добавил гонщик.

Пиастри с 324 очками лидирует в личном зачете пилотов. На втором месте располагается его партнер по команде Ландо Норрис (299 очков). Третьим идет Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (255).

  • Сергей Барянов

    Марк Уэббер в сезоне 2010 года тоже был лидером чемпионата за три гонки до конца сезона и разрыв был 14 очков, а в итоге сход в Корее и 3 место в чемпионате... А тут у Пиастри 7 гонок до конца сезона с отрывом в 25 очков... Будет интересно!

    30.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Молодец. Всё верно сказал.

    29.09.2025

  • КубаньКраснодар

    Не готов совсем,и это на самовозе.

    29.09.2025

  • Колобок Колобков

    Бедолага Оскар (((( Ни к чему о не готов...Не готов он к тому, что машина вдруг перестаёт стартовать, не готов к незакреплённым колёсам на пит-стопе...Готов только к приказам пропустить девочку Ланду вперёд. И грошь Оскару цена, что пропустил... Боссы Макларена никогда не скрывали, что чемпионом видят лишь английскую девочку Ланду.... Поэтому у Оскара всё впереди. Много чего ждёт его в последних гонках сезона, того к чему он НЕ готов... Так то очень жаль, ибо как пилот Оскар сильнее девочки Ланды...

    29.09.2025

