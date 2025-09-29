Формула-1
29 сентября, 21:47

Источник: менеджер Леклера общался с тремя командами «Формулы-1» по поводу будущего гонщика

Алина Савинова

Николя Тодт, менеджер пилота «Феррари» Шарля Леклера, связался с тремя командами «Формулы-1» по поводу перехода монегаска в сезоне-2027, сообщает издание RMC Motori.

Отмечается, что в Монце Тодт встретился с представителями «Макларен» в моторхоуме команды и побеседовал с руководителем Андреа Стеллой. Также он общался с боссом «Астон Мартин» Лоуренсом Строллом и руководителем «Мерседес» Тото Вольффом на Капри.

Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года. В 2022-м он стал вице-чемпионом «Формулы-1». Всего на его счету 48 подиумов в «Королевских гонках», включая 8 побед.

В этом сезоне 27-летний монегаск занимает пятое место в личном зачете пилотов с 165 очками.

  • болельщик, нет, фанатик, чего уж там!

    на первых порах преимущество по двигателям получит Мерседес. Я не про то, что по слухам у них сейчас уже лучший двигатель - это гадание на кофейной гуще. Я про то, что на тестах их клиенты проедут примерно в 2 раза больше километров, чем двигатель Ред Булла, это притом, что последний будет собран "с колес", а Мерседесы уже 3 года его разрабатывают. В этом смысле все директивы ФИА насчет того, чтобы дать отстающим мотористам больше свободы ничего не дадут в 2026 году. Они там решат только к середине сезона, выдумают какие нибудь очередные жетоны и в межсезонье это может быть сработает. Интересно ли Максу будет переходить в Мерседес? Так себе вызов. А вот Феррари да. Наберет лишний вес (а он склонен), отрастит усы и пойдет косплеить Найджела Менселла к красным. Причем напарником его будет не Леклер и не Льюис, а никто иной, как Фернандо Алонсо. Так себе прогноз, да? Посмотрим...

    01.10.2025

  • Колобок Колобков

    А так и будет. Макс станет для скудерии Шумми 2.0

    30.09.2025

  • Колобок Колобков

    Леклер не за что бороться не будет. Такой же паралитик,как копчёный любитель бюльдогов, только моложе...Абсолютная бесхребетная амёба... Из нынешних пилотов никто не сопсобен принести титул Скудерии.

    30.09.2025

  • hardcore f1 fan

    Да пофиг им на Леклера, они уже мечтают Макса подписать.

    30.09.2025

  • Belousov

    Это будет эпичнейший провал Феррари. подписать никчемного сбитого летчика и упустить гонщика который способен на равных бороться за чемпионство...

    30.09.2025

