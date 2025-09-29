Источник: менеджер Леклера общался с тремя командами «Формулы-1» по поводу будущего гонщика

Николя Тодт, менеджер пилота «Феррари» Шарля Леклера, связался с тремя командами «Формулы-1» по поводу перехода монегаска в сезоне-2027, сообщает издание RMC Motori.

Отмечается, что в Монце Тодт встретился с представителями «Макларен» в моторхоуме команды и побеседовал с руководителем Андреа Стеллой. Также он общался с боссом «Астон Мартин» Лоуренсом Строллом и руководителем «Мерседес» Тото Вольффом на Капри.

Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года. В 2022-м он стал вице-чемпионом «Формулы-1». Всего на его счету 48 подиумов в «Королевских гонках», включая 8 побед.

В этом сезоне 27-летний монегаск занимает пятое место в личном зачете пилотов с 165 очками.