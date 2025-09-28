Формула-1
28 сентября, 08:56

Ферстаппен: «Выиграть гонку на «Нордшляйфе» с первой попытки — это фантастика»

Алина Савинова

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен стал победителем четырехчасовой гонки GT3 на «Нордшляйфе» в рамках 9-го этапа серии NLS.

Заезд прошел в субботу, 27 сентября. 27-летний нидерландец выступал за рулем «Феррари 296» в паре с британцем Крисом Лулэмом. Они финишировали с преимуществом в 24 секунды. Эта гонка стала дебютной для Ферстаппена на трассе в Нюрбургринге.

«Было здорово. Первые два отрезка прошли очень хорошо. Машина отлично работала на сухой трассе, об этом я знал еще с квалификации, мы не допускали серьезных ошибок. И понятно, что выиграть эту гонку на «Нордшляйфе» с первой попытки — это фантастика», — приводит Racingnews365 слова нидерландского гонщика.

21 сентября Ферстаппен одержал победу на «Гран-при Азербайджана». После 17 этапов «Формулы-1» сезона-2025 он занимает третье место в личном зачете пилотов с 255 очками.

  • hardcore f1 fan

    Можно как угодно к этой победе относится но победа сходу в в другой категории машин это круто. Так же приятно что о гонщике и гонках а не о том что у кого-то после гонок болят ягодицы или собаке что присмерти. И да, в Маранелло крепко задумались что их Феррари побеждает не в той серии.

    29.09.2025

    • Ферстаппен — о 3-м месте в квалификации GT3 на «Нордшляйфе»: «На последнем круге попал в слишком плотный трафик»

    Пиастри — о давлении в борьбе за титул чемпиона «Формулы-1»: «Я готов к этому»

