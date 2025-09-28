Ферстаппен: «Выиграть гонку на «Нордшляйфе» с первой попытки — это фантастика»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен стал победителем четырехчасовой гонки GT3 на «Нордшляйфе» в рамках 9-го этапа серии NLS.

Заезд прошел в субботу, 27 сентября. 27-летний нидерландец выступал за рулем «Феррари 296» в паре с британцем Крисом Лулэмом. Они финишировали с преимуществом в 24 секунды. Эта гонка стала дебютной для Ферстаппена на трассе в Нюрбургринге.

«Было здорово. Первые два отрезка прошли очень хорошо. Машина отлично работала на сухой трассе, об этом я знал еще с квалификации, мы не допускали серьезных ошибок. И понятно, что выиграть эту гонку на «Нордшляйфе» с первой попытки — это фантастика», — приводит Racingnews365 слова нидерландского гонщика.

21 сентября Ферстаппен одержал победу на «Гран-при Азербайджана». После 17 этапов «Формулы-1» сезона-2025 он занимает третье место в личном зачете пилотов с 255 очками.