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Сегодня, 10:46

Леклер надеется обогнать Переса на первых метрах гонки «Гран-при Абу-Даби»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер надеется, что у него получится обогнать гонщика «Ред Булл» Серхио Переса на старте гонки «Гран-при Абу-Даби».

«К сожалению, по ходу квалификации я оказался на трассе в одиночестве и рядом не было никого, чтобы воспользоваться слип-стримом. Так что одному было тяжело, но это наш осознанный выбор. Вероятно, этот выбор стоил нам позиции, учитывая отставание от Переса. Но в целом не так важно, стартовать вторым или третьим. Если будет возможность, я попытаюсь обогнать Переса на первых метрах гонки, если нет — буду ждать возможности», — приводит слова Леклера Formula Passion.

Пиот «Ред Булл», Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби». Второе время показал его партнер по команде Серхио Перес. Затем на стартовой решетке расположились две «Феррари» Леклера и Карлоса Сайнса.

Гонка «Гран-при Абу-Даби» пройдет в воскресенье, 20 ноября.

Источник: Formula Passion
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Серхио Перес
Шарль Леклер
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