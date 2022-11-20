Алонсо — о последней гонке Феттеля: «Буду помягче с ним на старте и на первом круге»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо порадовался, что гонщику «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю удалось провести хорошую квалификацию в своем последнем «Гран-при» в карьере.

В Абу-Даби немецкий гонщик квалифицировался 9-м.

«Да, я был очень рад! Не скажу, что мы пытались ему как-то помочь, но все старались следить за ним, поглядывали в зеркала, когда он был на быстром круге — хочется, чтобы уик-энд у него прошел гладко.

Завтра он будет стартовать 9-м, я — 10-м, и, думаю, я буду помягче с ним на старте и на первом круге. Надеюсь, мы оба увидим клетчатый флаг», — сказал Алонсо Marca.