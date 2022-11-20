Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 00:38

Алонсо — о последней гонке Феттеля: «Буду помягче с ним на старте и на первом круге»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо порадовался, что гонщику «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю удалось провести хорошую квалификацию в своем последнем «Гран-при» в карьере.

В Абу-Даби немецкий гонщик квалифицировался 9-м.

«Да, я был очень рад! Не скажу, что мы пытались ему как-то помочь, но все старались следить за ним, поглядывали в зеркала, когда он был на быстром круге — хочется, чтобы уик-энд у него прошел гладко.

Завтра он будет стартовать 9-м, я — 10-м, и, думаю, я буду помягче с ним на старте и на первом круге. Надеюсь, мы оба увидим клетчатый флаг», — сказал Алонсо Marca.

Астон Мартин
Джанлука Вальпен
Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Роналду готов завершить карьеру в этом году и назвал условие
Как дела у Ваноли и Черышева в серии В. Дзюба или Чалов тоже могут оказаться в Италии?
Украинские боевики нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
Прибывшего в Москву президента Кубы встретил гимном военный оркестр
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс: «Думаю, у нас будет хороший шанс победить «Мерседес»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости