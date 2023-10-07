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Сегодня, 15:15

ФИА сообщила о проблемах с шинами перед «Гран-при Катара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила об изменениях в расписании гоночного уикенда «Гран-при Катара» из-за проблем с шинами.

«Пирелли» обнаружила проблемы после стандартного анализа шин, которые использовались около 20 кругов на тренировке 6 октября. Причиной проблемы называются высокие бордюры на трассе.

В связи с этим ФИА предприняла следующие меры в целях безопасности:

  1. Границы трассы на поворотах 12-13 будут пересмотрены.

  2. После пересмотра границ трассы состоится 10-минутная ознакомительная сессия, начало которой запланировано на 16:00 по местному времени, чтобы позволить гонщикам приспособиться к изменениям. Таким образом, квалификация спринта начнется на 20 минут позже запланированного (16:20 по местному времени).

  3. После спринта (19 кругов) будет проведен тщательный анализ шин, чтобы решить, нужно ли предпринимать дальнейшие действия перед Гран-при.

  4. В случае, если проблема сохранится, будет опубликована следующая директива для воскресного «Гран-при Катара»:

  • Шины не должны использоваться более 20 кругов гонки. Это число увеличится до 22 для любых ранее использованных шин, с учетом количества проеханных кругов в квалификации.

  • Все гонщики будут обязаны выполнить как минимум три пит-стопа для замены шин во время гонки.

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