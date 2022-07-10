Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги «Гран-при Австрии».

На старте гонки Перес столкнулся с Джорджем Расселлом из «Мерседеса» и через несколько кругов сошел.

«То, что случилось сегодня, очень печально. Поскольку мы, со своей стороны, совершенно очевидно сделали все возможное, чтобы избежать столкновения. Это был только первый круг, и это Джорджу нужно было лучше контролировать свою машину. Но он, очевидно, не смог этого сделать. И в итоге контакт случился в тот момент, когда я уже явно вышел вперед», — приводит слова Переса Planet F1.

В гонке победил Шарль Леклер из «Феррари». Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».